В минувшие дни были успешно завершены масштабные ремонтные работы на основных технологических установках нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) имени Гейдара Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на компанию SOCAR.

В результате непрерывной командной деятельности капитально отремонтированы и сданы в эксплуатацию четыре установки: устройство для первичной обработки топлива для дизельного и реактивного двигателей; устройство каталитического крекинга для получения бензина и жидких газов; устройство для коксования, позволяющее производить другие нефтепродукты, а также установки каталитического риформинга.

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