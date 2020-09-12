Манат укрепился по отношению к рублю и турецкой лире

На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

31 августа

1,7

7 сентября

1,7

1 сентября

1,7

8 сентября

1,7

2 сентября

1,7

9 сентября

1,7

3 сентября

1,7

10 сентября

1,7

4 сентября

1,7

11 сентября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро сократился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0087 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте уменьшилась на 0,0128 маната (0,6 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро

31 августа

2,0232

7 сентября

2,0117

1 сентября

2,0382

8 сентября

2,008

2 сентября

2,024

9 сентября

2,0025

3 сентября

2,0074

10 сентября

2,0092

4 сентября

2,0148

11 сентября

2,012

Средний курс за неделю

2,0215

Средний курс за неделю

2,0087

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю укрепился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0225 маната за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте сократилась на 0,0003 (1,3 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

 

31 августа

0,0229

7 сентября

0,0227

1 сентября

0,023

8 сентября

0,0224

2 сентября

0,02301

9 сентября

0,0223

3 сентября

0,0225

10 сентября

0,0226

4 сентября

0,0226

11 сентября

0,0226

Средний курс за неделю

0,0228

Средний курс за неделю

0,0225

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2279 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте снизилась на 0,0027 маната (1,2 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

31 августа

0,2318

7 сентября

0,2287

1 сентября

0,2318

8 сентября

0,2281

2 сентября

0,2309

9 сентября

0,2272

3 сентября

0,2301

10 сентября

0,2273

4 сентября

0,2286

11 сентября

0,2283

Средний курс за неделю

0,2306

Средний курс за неделю

0,2279