Манат укрепился по отношению к рублю и турецкой лире - ОБЗОР
На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
31 августа
|
1,7
|
7 сентября
|
1,7
|
1 сентября
|
1,7
|
8 сентября
|
1,7
|
2 сентября
|
1,7
|
9 сентября
|
1,7
|
3 сентября
|
1,7
|
10 сентября
|
1,7
|
4 сентября
|
1,7
|
11 сентября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро сократился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0087 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте уменьшилась на 0,0128 маната (0,6 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
31 августа
|
2,0232
|
7 сентября
|
2,0117
|
1 сентября
|
2,0382
|
8 сентября
|
2,008
|
2 сентября
|
2,024
|
9 сентября
|
2,0025
|
3 сентября
|
2,0074
|
10 сентября
|
2,0092
|
4 сентября
|
2,0148
|
11 сентября
|
2,012
|
Средний курс за неделю
|
2,0215
|
Средний курс за неделю
|
2,0087
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю укрепился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0225 маната за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте сократилась на 0,0003 (1,3 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
31 августа
|
0,0229
|
7 сентября
|
0,0227
|
1 сентября
|
0,023
|
8 сентября
|
0,0224
|
2 сентября
|
0,02301
|
9 сентября
|
0,0223
|
3 сентября
|
0,0225
|
10 сентября
|
0,0226
|
4 сентября
|
0,0226
|
11 сентября
|
0,0226
|
Средний курс за неделю
|
0,0228
|
Средний курс за неделю
|
0,0225
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2279 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте снизилась на 0,0027 маната (1,2 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
31 августа
|
0,2318
|
7 сентября
|
0,2287
|
1 сентября
|
0,2318
|
8 сентября
|
0,2281
|
2 сентября
|
0,2309
|
9 сентября
|
0,2272
|
3 сентября
|
0,2301
|
10 сентября
|
0,2273
|
4 сентября
|
0,2286
|
11 сентября
|
0,2283
|
Средний курс за неделю
|
0,2306
|
Средний курс за неделю
|
0,2279
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