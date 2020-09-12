Манат укрепился по отношению к рублю и турецкой лире

На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 31 августа 1,7 7 сентября 1,7 1 сентября 1,7 8 сентября 1,7 2 сентября 1,7 9 сентября 1,7 3 сентября 1,7 10 сентября 1,7 4 сентября 1,7 11 сентября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро сократился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0087 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте уменьшилась на 0,0128 маната (0,6 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро 31 августа 2,0232 7 сентября 2,0117 1 сентября 2,0382 8 сентября 2,008 2 сентября 2,024 9 сентября 2,0025 3 сентября 2,0074 10 сентября 2,0092 4 сентября 2,0148 11 сентября 2,012 Средний курс за неделю 2,0215 Средний курс за неделю 2,0087

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю укрепился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0225 маната за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте сократилась на 0,0003 (1,3 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 31 августа 0,0229 7 сентября 0,0227 1 сентября 0,023 8 сентября 0,0224 2 сентября 0,02301 9 сентября 0,0223 3 сентября 0,0225 10 сентября 0,0226 4 сентября 0,0226 11 сентября 0,0226 Средний курс за неделю 0,0228 Средний курс за неделю 0,0225

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2279 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте снизилась на 0,0027 маната (1,2 процента).