С 1 июля 2021 года для абонентов Nar отменяется ежемесячная абонентская плата за услугу "Asan İmza" типа "Гражданин". Данным тарифом смогут воспользоваться граждане, присоединившиеся к услуге с 20 июня 2020 года, и абоненты подключившиеся к услуге с 1 июля 2021 года. Отметим, что ранее ежемесячная абонентская плата за эту услугу составляла 2,50 АЗН. Абоненты Nar могут активировать услугу "Asan Imza" на уже существующих мобильных номерах без необходимости получать новый номер. Для получения SIM-карты, поддерживающей услугу "Asan Imza" необходимо получить дубликат существующего номера в центрах обслуживания Nar. Отметим, что B.EST Solutions совместно со всеми операторами мобильной связи, а также Государственной налоговой службой при Министерстве экономики приняли это решение с целью обеспечения предоставления широкого спектра электронных услуг для граждан Азербайджана.

Пользователи получат доступ к более чем 1000 электронных услуг, предоставляемых государственными и частными учреждениями в Азербайджане без физического обращения.

Стоит отметить, что стоимость и ежемесячная абонентская плата за услуги "Asan İmza" типа Бизнес" или "Государство" для предпринимателей и государственных служащих остаются неизменными.

Отметим, что в июне 2020 года было принято решение о бесплатном предоставлении услуги "Asan İmza" (типа "Гражданин") на 3 года при сохранении ежемесячной абонентской платы. Активация данной услуги составляла 18 АЗН.

Абоненты Nar могут получить подробную информацию на сайте https://www.nar.az/asanimza/, а также получить ответы на интересующие их вопросы, позвонив в телефонный центр "Asan İmza" "1847", либо написав на адрес электронной почты info@asanimza.az.