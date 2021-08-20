Известный бренд Kitfort пришел в Азербайджан. Ищите на Umico Market

Впервые в Азербайджане можно купить электрочайники и капучинаторы, паровые швабры и отпариватели Kitfort. Бестселлеры и новинки от известного и популярного российского бренда ищите на крупнейшем в стране маркетплейсе Umico Market.

Kitfort - фабрика новинок

Компания Kitfort была основана в 2011 году и с самого начала выпускает технику, которая становится незаменимым помощником в доме. Бренд производит и продает любопытные, умные и полезные бытовые приборы.  

Линейка товаров для кухни и дома постоянно пополняется. Если на рынке бытовой техники появляется новинка, у бренда Kitfort  она точно будет! Компания тщательно следит за потребительским спросом и предугадывает на шаг вперед, что завтра окажется в домах и квартирах покупателей. Уже 10 лет у компании это отлично получается. 

Что можно купить на Umico Market

Эксклюзивно на крупнейшем маркетплейсе Азербайджана прямо сейчас можно заказать: 

Блендер

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Электрогрильhttps://strgimgr.umico.az/sized/840/136905-90b4b6735cd6483cdf7fbb0a87ef6b70.jpg                                    

Вертикальный пылесосhttps://strgimgr.umico.az/sized/840/136915-10f911f585d22177f86c239fd8249a60.jpg

Кофемолка                                                    

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  Капучинатор    https://strgimgr.umico.az/sized/840/137894-433302f23e08401f88cddc9a697f97b8.jpg                          

  Вакуумный упаковщикhttps://strgimgr.umico.az/sized/840/136908-38296272fb3d05c486fd586f948dccb5.jpg

Вы полюбите Kitfort за цену и качество

Главный секрет успеха Kitfortочень прост - разумная цена и достойное качество товара. Невысокая стоимость - это не подвох. Дело в том, что компания приняла решение не продавать оффлайн и не тратить деньги на рекламу, все это влияет на конечную сумму в чеке. 

Товары Kitfort производятся на заводах в Китае. Все заводы прошли аудит и сертифицированы на соответствие требованиям российских и международных стандартов. Инженеры компании принимают участие в разработке новых товаров и внимательно следят за производством продукции на всех этапах. Это позволяет поддерживать качество товаров Kitfort и оперативно внедрять улучшения.

Сервис и гарантия

Инженеры Kitfort  контролируют качество каждой партии товаров. Но если поломка все-таки произойдет, вы можете обратиться в сервисные центры Umico Market. 

Umico Market - это электронный магазин в вашем смартфоне. Выбирайте среди десятков тысяч товаров и делайте покупки прямо в приложении с доставкой домой или на ближайший пункт выдачи заказов. 

Получайте лучший опыт онлайн-покупок в Азербайджане с Umico!

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