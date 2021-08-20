Впервые в Азербайджане можно купить электрочайники и капучинаторы, паровые швабры и отпариватели Kitfort. Бестселлеры и новинки от известного и популярного российского бренда ищите на крупнейшем в стране маркетплейсе Umico Market.

Kitfort - фабрика новинок

Компания Kitfort была основана в 2011 году и с самого начала выпускает технику, которая становится незаменимым помощником в доме. Бренд производит и продает любопытные, умные и полезные бытовые приборы.

Линейка товаров для кухни и дома постоянно пополняется. Если на рынке бытовой техники появляется новинка, у бренда Kitfort она точно будет! Компания тщательно следит за потребительским спросом и предугадывает на шаг вперед, что завтра окажется в домах и квартирах покупателей. Уже 10 лет у компании это отлично получается.

Что можно купить на Umico Market

Эксклюзивно на крупнейшем маркетплейсе Азербайджана прямо сейчас можно заказать:

Блендер

Электрогриль

Вертикальный пылесос

Кофемолка

Капучинатор

Вакуумный упаковщик

Вы полюбите Kitfort за цену и качество

Главный секрет успеха Kitfortочень прост - разумная цена и достойное качество товара. Невысокая стоимость - это не подвох. Дело в том, что компания приняла решение не продавать оффлайн и не тратить деньги на рекламу, все это влияет на конечную сумму в чеке.

Товары Kitfort производятся на заводах в Китае. Все заводы прошли аудит и сертифицированы на соответствие требованиям российских и международных стандартов. Инженеры компании принимают участие в разработке новых товаров и внимательно следят за производством продукции на всех этапах. Это позволяет поддерживать качество товаров Kitfort и оперативно внедрять улучшения.

Сервис и гарантия

Инженеры Kitfort контролируют качество каждой партии товаров. Но если поломка все-таки произойдет, вы можете обратиться в сервисные центры Umico Market.

Umico Market - это электронный магазин в вашем смартфоне. Выбирайте среди десятков тысяч товаров и делайте покупки прямо в приложении с доставкой домой или на ближайший пункт выдачи заказов.

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