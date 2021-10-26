https://news.day.az/economy/1396189.html Азербайджан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций обсудили сотрудничество в области "умных" и "зеленых" концепций
Азербайджан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций обсудили сотрудничество в области "умных" и "зеленых" концепций
Азербайджан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) обсудили возможности внедрения в Азербайджане "умных" и "зеленых" концепций.
Об этом, как сообщает Day.Az, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.
По его словам, в настоящее время уделяется большое внимание новым вызовам и климатической политике.
"На 6-ом ежегодном заседании Совета директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций мы рассмотрели перспективы партнерства с банком в направлении внедрения в Азербайджане "зеленых" и "умных" концепций по целям, установленным до 2030 года", - написал Микаил Джаббаров.
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