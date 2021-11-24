https://news.day.az/economy/1407677.html "Лукойл" запустит месторождение "Грайфера" на Каспии - ДАТА
"Лукойл" запустит месторождение "Грайфера" на Каспии - ДАТА
"Лукойл" планирует запуск месторождения имени Грайфера в Каспийском море в конце 2022 года. Об этом сообщил в ходе телеконференции с инвесторами вице-президент компании Павел Жданов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Запуск месторождения имени Грайфера мы планируем на конец 2022 года", - сказал он.
Проектный уровень добычи на месторождении ожидается в 1,2 млн тонн нефти в год.
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