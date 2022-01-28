https://news.day.az/economy/1430814.html Госнефтефонд Азербайджана разместил в ЦБ Турции депозит на €1 млрд
Госнефтефонд Азербайджана разместил в ЦБ Турции депозит на €1 млрд
Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) разместил в Центральном банке Турции депозит на сумму один миллиард евро сроком на полгода.
Как сообщили в пятницу Day.Az в SOFAZ, эти инвестиции внесут положительный вклад в финансовую стабильность Турции.
"Размещение этих средств в ЦБ Турции осуществлено в рамках инвестиционной стратегии SOFAZ", - сказали в фонде.
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