Госнефтефонд Азербайджана разместил в ЦБ Турции депозит на €1 млрд

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) разместил в Центральном банке Турции депозит на сумму один миллиард евро сроком на полгода.

Как сообщили в пятницу Day.Az в SOFAZ, эти инвестиции внесут положительный вклад в финансовую стабильность Турции.

"Размещение этих средств в ЦБ Турции осуществлено в рамках инвестиционной стратегии SOFAZ", - сказали в фонде.