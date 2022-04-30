https://news.day.az/economy/1458120.html В порт Говсан впервые доставлен груз по Транскаспийскому международному транспортному маршруту
В порт Говсан впервые доставлен груз по Транскаспийскому международному транспортному маршруту
ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) впервые доставило груз в бакинский порт Говсан по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).
Как сообщили в субботу Trend в ASCO, груз в порт Говсан доставило судно "Маэстро Ниязи", входящее в состав флотилии пароходства.
"Сухогруз, прибывший из казахстанского порта Актау, доставил в порт Говсан 140 20-футовых контейнеров. В настоящее время судно находится на разгрузке в порту", - говорится в сообщении.
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