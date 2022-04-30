В порт Говсан впервые доставлен груз по Транскаспийскому международному транспортному маршруту

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) впервые доставило груз в бакинский порт Говсан по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).

Как сообщили в субботу Trend в ASCO, груз в порт Говсан доставило судно "Маэстро Ниязи", входящее в состав флотилии пароходства.

"Сухогруз, прибывший из казахстанского порта Актау, доставил в порт Говсан 140 20-футовых контейнеров. В настоящее время судно находится на разгрузке в порту", - говорится в сообщении.