Карабах станет движущей силой экономики Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

Выступая на Первом Национальном градостроительном форуме в Агдаме, Президент Ильхам Алиев отметил, что освобожденные территории Азербайджана обладают большим потенциалом и Карабахский регион станет движущей силой экономики страны. 16 ноября глава государства подписал Указ об утверждении Первой Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики. В рамках этого масштабного документа, рассчитанного до 2026 года, предусматривается реализация грандиозного плана мероприятий по 25 направлениям. Предусмотрено воплощение в жизнь сотен проектов в самых разных сферах, в первую очередь экономического характера, потому что от экономического благополучия освобожденного региона во многом зависит, насколько он будет комфортен для возвращающихся туда людей. Первоочередными условиями комфортного проживания является наличие света, газа и воды.

Электроэнергия

В рамках Госпрограммы будут построены Худаферинская ГЭС мощностью 100 МВт, ГЭС Гыз Галасы мощностью 40 МВт. До 2025 года будут восстановлены 23 разрушенные армянами малые электростанции. Уже сданы в эксплуатацию 9 малых электростанций - Гюлябирд, Суговушан-1, Суговушан-2, Кяльбаджар-1, Гасымлы, Чираг-1, Чираг-2, Союгбулаг, Мейдан.

Серьезный расчет делается на другие возобновляемые источники энергии, такие, как солнце и ветер. В Джебраиле планируется строительство солнечной электростанции "Шафаг" мощностью 240 МВт. В июне 2022 года было подписано соответствующее дополнение к исполнительному договору между министерством энергетики Азербайджана и BP, заключенному в прошлом году в целях совместной реализации проекта строительства данного объекта.

В целом потенциал возобновляемой энергетики на освобожденных землях оценивается в 10 тысяч МВт. Освоение альтернативных источников получения энергии позволит не только обеспечить Карабахский и Восточно-Зангезурский экономический районы, но и превратить этот регион в экспортера электроэнергии. На возобновляемую энергетику делается ставка в развитии "умных" городов и сел, но работы пока что находятся на стадии исследования и оценки.

До 2026 года планируется строительство одной 500-киловольтной, двух 330-киловольных и восемнадцати 110-киловольных электрических подстанций, от них будет протянуто около 1200 километров линий электропередач. Дополнительные ответвления получат уже существующие ЛЭП Шукюрбейли-Шуша, Дашкесан-Кяльбаджар, Губадлы-Зангилан, Хындырыстан-Агдам-1-Агдам, Гюлябирд-Лачин и другие.

В соответствии с Госпрограммой будет создан Джебраильский энергоузел и инфраструктура для интеграции Нахчыванской Автономной Республики в республиканскую энергосеть. Для этого будут построены новые и восстановлены имеющиеся подстанции, проложено около 1500 километров линий электропередач.

Газ

Работы по прокладке газовых линий на освобожденных землях начались уже через пару месяцев после завершения войны. В плане газоснабжения Госпрограммой Великого возвращения также предусмотрены масштабные проекты. В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах планируется построить более 600 километров газопроводов, 10 газораспределительных станций и 11 газокомпрессорных пунктов.

В 2025 году газ по новому газопроводу протяженностью 34 километра пойдет из Агдама в Ханкенди. Помимо трубопровода SOCAR поручено построить газокомпрессорные пункты и ветки. Предусмотрено также строительство газопровода Агдам-Агдере (21,8 км), Горадиз-Лачин (121,5 км), Геранбой-Кяльбаджар (99,4 км), Беюк Бахманлы-Шуша (100 км) и др.

Напомним, что Карабахский экономический район, включая город Ханкенди, был газифицирован Азербайджаном в 1980-х годах прошлого века. В период армянской оккупации большая часть коммуникаций была разрушена. После аварии, имевшей место в конце марта этого года, "Азеригаз" провел определенные ремонтно-восстановительные работы на газопроводе, идущем в город Ханкенди. На последующих этапах газовая инфраструктура на всех этих территориях будет полностью реконструирована и усовершенствована на основе современных стандартов азербайджанской стороной.

Вода

Водоснабжение - это также важный фронт работы, направленной на обеспечение успешности процесса Великого возвращения. Госпрограммой предусмотрено поэтапное строительство новых и восстановление и ремонт существующих водохранилищ, оросительных и отводных каналов, субартезианских колодцев, гидроузлов и других объектов водного хозяйства. Будет проведена оценка подземных и наземных водных ресурсов, создана база данных и составлены электронные карты водных ресурсов. Планируется строительство Баргушадского, Хакаричайского, Забухского водохранилищ, восстановление магистральных каналов Суговушанского водохранилища и так далее.

Отметим, что под оккупацией оставались водоканалы протяженностью 6 426 км, 1 429 субартезианских скважин, 9 водохранилищ, 7 водоемов, 88 насосных станций, свыше 7 тысяч гидротехнических сооружений и других объектов водного хозяйства. В целом, водные ресурсы освобожденных территорий страны, состоящие из рек, озер и грунтовых вод, оцениваются примерно в 780 миллионов кубометров. Это почти четверть водных ресурсов страны. На этих территориях располагаются такие водохранилища, как Худаферинское, Сарсангское, Гыз галасы, Хачынчай, Ашагы Конделен, Суговушан, Конделенчай-1, Конделенчай-2 и Агдамкенд. Самое крупное из них - Худаферинское водохранилище, рассчитанное на 1,612 миллиарда кубометров.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский экономист, доктор экономических наук, профессор, завкафедрой экономики и экономических отношений Университета Одлар Юрду Эльшад Мамедов:

"Утверждение Президентом Азербайджана Госпрограммы Великого возвращения свидетельствует о том, что работы на освобожденных от оккупации территориях являются безусловным приоритетом для главы государства. Еще долгие годы с точки зрения реализации государственной политики в сфере создания соответствующей инфраструктуры социального, гуманитарного и экономического характера, работы на этих территориях будут для экономического блока правительства, для соответствующих органов исполнительной власти на местах несомненным приоритетом.

Считаю, что для ускорения и устойчивого характера процесса Великого возвращения очень важным сегментом является энергетика, поскольку это фактически стержень экономического развития. И в этом аспекте имеются весьма позитивные и обнадеживающие перспективы.

Нужно иметь в виду, что, с одной стороны, применение энергосберегающих технологий, механизма энергоэффективности - это те направления, которые позволяют нам надеяться на эффективное использование электроэнергии на освобожденных землях. И, конечно, нужно иметь в виду, что на этих землях сосредоточен значительный водный потенциал - по некоторым данным, до 25 процентов от общего водного потенциала республики. Сосредоточение такого объема водных ресурсов на освобожденных территориях - это существенный стимул для развития гидроэнергетики в стране. Потенциал небольших гидроэлектростанций весьма конкурентоспособен в региональном разрезе. Ну, и не нужно забывать, что для развития целого ряда направлений, в частности, сельского хозяйства и промышленности, конечно же, наличие водных ресурсов позволяет эффективно реализовывать уже имеющиеся проекты и те, которые будут зарождаться в процессе восстановления энергетической инфраструктуры и экономического развития на освобожденных от армянской оккупации территориях.

Кроме того, нужно иметь в виду, что и в плане газоснабжения имеются весьма большие перспективы. И, несмотря на то, что на освобожденных от оккупации территориях подразумевается использование в значительных объемах "зеленой энергии", обойтись без газа, без традиционных энергоносителей будет практически невозможно. Не будем забывать, что газодобыча в стране растет, и направление новых объемов на внутреннюю переработку газа в стране позволит в значительной степени решать те вопросы, которые связаны с социальной и экономической инфраструктурой на освобожденных территориях. Думаю, что газовый потенциал, в опережающем формате направленный на перерабатывающие сегменты, позволит получать более высокие добавленные стоимости и будет способствовать открытию новых рабочих мест, содействуя тем самым решению проблем занятости в возрождающемся регионе".