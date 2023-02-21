Транзит грузов через Азербайджан вырос

Транзит грузов по территории Азербайджана в январе 2023 года вырос на 57 процентов по сравнению с январем 2022 года.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az, написал в Twitter министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

В публикации министра говорится, что объем перевезенных грузов в отчетный месяц составил 843 тысячи тонн.

"В январе 2023 года объем транзитных грузов через Азербайджан составил 843 тысячи тонн. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года зафиксирован рост на 306 тысяч тонн или 57 процентов. Железнодорожным транспортом за отчетный период перевезено 535 тысячи тонн, а автомобильным - 308 тысячи тонн", - написал Набиев.

Напомним, что по итогам 2022 года грузоперевозки всеми видами транспорта в Азербайджане составили 218,7 миллиона тонн, что на 12,8 процента превышает показатель 2021 года.