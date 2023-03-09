AZPROMO и Агентство инвестиций и развития Латвии подписали меморандум о взаимопонимании
Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) подпсало меморандум о взаимопонимании с Агентством инвестиций и развития Латвии.
Об этом, как сообщает в четверг Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
В публикации министра говорится, что достижение этого соглашения будет способствовать укреплению двусторонних экономических отношений и реализации совместных инвестиционных проектов.
"На встрече с руководителем секретариата президента Латвии Андрисом Тейкманисом мы обменялись мнением по развитию двусторонних отношений между нашими странами, обсудили текущее состояние торгово-экономических отношений и потенциальные возможности сотрудничества. Также, между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана и Латвийским агентством инвестиций и развития был подписан меморандум, который будет способствовать укреплению двусторонних экономических отношений и реализации совместных инвестиционных проектов", - говорится в публикации министра.
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