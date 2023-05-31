Азербайджан держит кибербезопасность в приоритете

В Азербайджане, как и в других странах, обеспечение кибербезопасности и защита персональных данных стали приоритетными задачами на современном этапе.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала представитель Службы электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта Хаяла Бабаева в ходе второго национального форума по кибербезопасности.

По ее словам, Служба электронной безопасности активно работает для предотвращения и борьбы с кибератаками.

"Служба регулярно анализирует ситуацию с кибербезопасностью в стране, улучшает осведомленность населения, проводит мониторинг информационных ресурсов и расследует правонарушения в области персональных данных. Фишинговые атаки стали наиболее актуальным видом киберугроз для Азербайджана, а также наблюдается рост DDoS-атак. Банковская сфера является одной из основной сфер, на которую направлены фишинговые атаки, часто осуществляемые в последнее время посредством звонков, известных как вишинг", - сказала она.

Бабаева отметила, что Служба сотрудничает с мобильными операторами для предотвращения подобных случаев. "Такие атаки обычно происходят от имени службы технической поддержки банков и мошенники пытаются получить информацию о карте и код "OTP" для мошеннических целей. Социальные сети также активно используются киберпреступниками для проведения атак. Кроме того, киберпреступники направляют свои усилия на граждан, размещающих товары на торговых сайтах. Они обманывают людей, представляясь потенциальными покупателями, и просят ввести данные своего карточного счета через поддельные сайты. После этого средства на карте переходят в распоряжение мошенников", - добавила она.