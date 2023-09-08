Меняется название азербайджано-узбекского инвестиционного фонда.

Как сообщает в пятницу Day.Az, на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям были обсуждены изменения в "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о создании Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда" от 24 февраля 2023 года.

Согласно изменению, слова "Азербайджано-узбекский инвестиционный фонд" в названии соглашения меняются на слова "Азербайджано-узбекская инвестиционная компания (Фонд)".

Отметим, что соглашение было подписано в городе Шуша 18 июля 2023 года.