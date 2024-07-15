Возможности развития морской ветроэнергетики в Азербайджане огромны

Европейское деловое издание BNE (Business New Europe) Intellinews, базирующееся в Берлине, опубликовало аналитический обзор, посвященный развитию морской ветроэнергетики в Азербайджане, сообщает Day.Az.

В публикации указывается, что в 2022 году Глобальный совет по ветроэнергетике (Global Wind Energy Council - GWEC) включил Азербайджан, наряду с такими странами, как Австралия, Шри-Ланка и Турция, в четверку стран-лидеров по их потенциалу использования энергии морского ветра.

На прошедшем в том же году Бакинском энергетическом форуме Азербайджан представил дорожную карту развития морской ветроэнергетики, сообщает издание. План, подготовленный Министерством энергетики Азербайджана совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) и Всемирным банком, предусматривает установку морских ветропарков общей мощностью 7,2 ГВт на каспийском шельфе Азербайджана к 2040 году. Эти цели соответствуют приоритетам Азербайджана в области декарбонизации и устойчивого развития. Установленная мощность оффшорной ветроэнергетики может обеспечить 37 процентов энергоснабжения страны. Кроме того, морская ветроэнергетика в Азербайджане будет развиваться умеренными темпами, достигнув к 2040 году 1,5 ГВт установленной мощности и обеспечив производство безуглеродной энергии на уровне 7 процентов.

Дорожная карта также содержит рекомендации по использованию потенциала энергии морского ветра, отмечается в статье. Они включают в себя определение целей на 2030 и 2036 годы, разработку пилотного проекта мощностью 200 МВт, а затем и более крупных проектов, открытие новых перспективных направлений для использования морского ветра, модернизацию инфраструктуры, внедрение передового мирового опыта для привлечения средств и повышение знаний и навыков сотрудников государственных организаций для реализации ряда устойчивых проектов в области морской ветроэнергетики.

Издание особо подчеркивает, что Азербайджан стремится стать поставщиком "зеленой" энергии и электроэнергии, в том числе и в Европу, которая в ней нуждается. О том, что на Каспийском море будут созданы мегапроизводственные мощности с целью экспорта электроэнергии из возобновляемых источников в Европу, министр энергетики Парвиз Шахбазов заявил на встрече с помощником госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайеттом, состоявшейся в национальном павильоне Азербайджана в рамках COP28 в Дубае.

В публикации сообщается, что в 2023 году в ходе 9-го министерского заседания в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 1-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии Министерство энергетики Азербайджана и компания ACWA Power Королевства Саудовская Аравия подписали ряд документов, в том числе контракт на реализацию в море проекта ветроэнергетики мощностью до 1,5 ГВт. А в мае нынешнего года было подписано рамочное соглашение между Министерством энергетики Азербайджана и ACWA Power по проекту строительства наземной ветроэлектростанции мощностью 200 МВт.

Выступая на Бакинском энергетическом форуме в 2024 году, вице-президент и региональный директор ACWA Power Абид Малик заявил, что в Азербайджане имеются большие перспективы с точки зрения возобновляемой энергии. Наряду с тем, что это политически стабильный регион, Азербайджан очень благоприятен, учитывая преимущества транзитных маршрутов и коридоров, и является для ACWA Power целевой страной, сказал Абид Малик.

И это не просто слова, отмечается в статье. Правительство Азербайджана стремится ускорить переход к зеленой энергетике и сделать это наиболее эффективным способом. Морская ветроэнергетика выгодна стране в условиях неизбежного снижения спроса на ископаемое топливо. Азербайджан намерен стать глобальным экспортером энергии, которая будет произведена с помощью возобновляемых ресурсов.

"Экономисты считают, что при правильном управлении этим потенциалом затраты окупятся довольно быстро. И мы думаем, что они не ошибаются", - подчеркивает BNE Intellinews.

В статье также рассматриваются другие международные проекты по развитию морской ветроэнергетики, которые осуществляются, в частности, в Турции, странах Северной Европы и в США.

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