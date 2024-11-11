Необходимо запустить работу международных углеродных рынков

Для ускорения усилий по смягчению последствий изменения климата необходимо дать старт работе международных углеродных рынков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный секретарь ООН по изменению климата Саймон Стил на открытии Конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку.

Выступая на открытии конференции COP29 в Баку, он отметил: "Здесь, в Баку, мы должны дать старт работе международных углеродных рынков, завершив согласование по Статье 6 Парижского соглашения".

Стилл также подчеркнул необходимость продолжения усилий по смягчению последствий изменения климата, опираясь на обязательства, принятые на COP28 в Дубае. "Мы должны продвинуться вперед в деле смягчения изменения климата, чтобы согласованные в Дубае цели получили воплощение на практике", - сказал он, добавив, что мир не должен допустить, чтобы целевой показатель в 1,5°C стал недостижимым. "И даже при повышении температуры выполнение наших соглашений должно продолжаться", - отметил он.

Он также сообщил, что в 2024 году инвестиции в экологически чистую энергетику и инфраструктуру достигнут 2 триллиона долларов, что почти вдвое превышает объем инвестиций в ископаемое топливо. "Переход к экологически чистой энергетике и устойчивости к изменению климата не будет остановлен. Наша задача - ускорить этот процесс и обеспечить, чтобы его огромные преимущества были доступны всем странам и народам", - заявил он, призвав к справедливому распределению выгод от глобального перехода.

Сегодня в Баку официально стартовала конференция COP29. Это событие, которое пройдет с 11 по 22 ноября, собирает мировых лидеров, политиков и климатических экспертов для обсуждения неотложных проблем изменения климата. На повестке дня - вопросы климатического финансирования, цели по сокращению выбросов и глобальное сотрудничество. Результаты COP29 окажут решающее влияние на формирование дальнейшей климатической стратегии для планеты.