На Транскаспийском маршруте стартуют фидерные перевозки - ФОТО

На Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ) на Каспии начинаются регулярные фидерные перевозки. Об этом говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, в Баку состоялось внеочередное заседание Международной ассоциации ТМТМ.

"На заседании были утверждены тарифы на перевозку грузов на фидерах по Каспию в 2018 году. Также был рассмотрен вопрос согласования графика движения судов. Помимо экспорта грузов из Казахстана посредством фидеров планируются также контейнерные перевозки из Китая в Азербайджан, Грузию, Турцию и Европу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что использование фидеров на Каспии в будущем поспособствует увеличению объема грузов, перевозимых по ТМТМ и в регионе.

Фидерные перевозки - морские перевозки грузов небольшими судами, как правило, на небольшие расстояния для их дальнейшей консолидации, погрузки и перевозки на больших судах.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook