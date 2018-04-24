SOCAR о ходе модернизации Бакинского НПЗ

Интеграция заправочной станции СУГ (сжиженный углеводородный газ, LPG) и битумной установки в общую инфраструктуру Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева завершена на 39 процентов, сказал журналистам во вторник советник вице-президента госнефтекомпании SOCAR по стратегическому развитию Теймур Алиев.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, этот проект выделен в отдельный пакет работ.

"Подрядчики SOCAR-Foster Wheeler Engineering и Tekfen на 98 процентов завершили детальное проектирование. В целом же работы по этому пакету завершены на 39 процентов. Их предполагается завершить в середине сентября текущего года", - сказал Алиев.

Отметим, что контракт ЕРС по строительству новых установок был подписан с итальянской Tecnimont в феврале текущего года.

Модернизация Бакинского НПЗ имени Гейдара Алиева будет завершена в 2021 году. После модернизации мощность переработки вырастет с шести до восьми миллионов тонн нефти в год, а эксплуатационный срок предприятия увеличится до 2040 года.

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