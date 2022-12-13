4 ошибки в еде, которые лишают энергии и прибавляют вес

Часто после обеда чувствуете сонливость, а работоспособность стремится к нулю? Считаете калории, следите за рационом, а вес не меняется? Возможно, вы совершаете ошибки, которые только мешают чувствовать себя здоровым и бодрым. Они не связаны с конкретными продуктами, а с тем, как именно вы едите, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Только салаты и больше ничего

"Куда ещё легче?!" - решили, поставили овощи на первое место и думаете, что заботитесь о фигуре. Продукт выбран верно, но рацион составлен ошибочно. Овощи каждый день должны лежать в тарелке, соседствуя с другими продуктами.

"В практике часто сталкиваюсь с тем, что клиенты убеждены - похудеть можно, потребляя одни салаты и фрукты. Овощи - не основное блюдо. Не хватает баланса других питательных веществ: белков, сложных углеводов и микроэлементов", - предупреждает консультант по питанию Вера Бурешова.

Салат будет полноценным блюдом, только еслив нем есть:

1. Белки: куриное мясо, варёные яйца, тунец, соя.

2. Сложные углеводы: цельнозерновой хлеб, хлеб на закваске, чечевица, киноа.

3. Жиры: оливковое масло, орехи, семечки, авокадо.

Такая комбинация подарит достаточное количество энергии и поможет правильно усваивать полезные вещества.

Десертная зависимость

Сладкие блюда - несбалансированные. Пончики с шоколадом, блины с вареньем, торт - не насыщают надолго. И даже энергия - иллюзия. Сахар поднимает уровень глюкозы в крови с молниеносной скоростью, а потом резко опускает, и снова появляется голод.

"Не рекомендую простые углеводы даже после общеукрепляющих тренировок: аэробики или лёгких круговых занятий. Примите душ, отдохните, а дома приготовьте сбалансированное блюдо из белков и овощей. Не стоит бежать с тренировки с бананом в руках", - объясняет фитнес-тренер Тереза Компанкова.

Не хотите навсегда лишать себя любимых десертов? Измените рецепты, приготовьте полезные блюда с микроэлементами в составе.

Нет времени на еду

В суете будней отказаться можно от многого, но пропускать обед не стоит. Если делаете это ради похудения - побочные эффекты не заставят себя ждать.

"Многие отказываются от приёма пищи. Но если не едите, потому что не успеваете или устраиваете бессмысленную диету, то голод всё равно догонит. А в состоянии "голодный, как волк" вы съедите намного больше, чем если бы нормально пообедали", - предостерегает консультант по питанию Вера Бурешова.

Итог: вечернее переедание ухудшает пищеварение, увеличивает вес и ухудшает сон.

Всё равно некогда есть? Приготовьте обед заранее из простых продуктов. Подсказка: булгур варится 2 минуты, а в холодном виде не теряет вкусовых качеств.

Еда без внимания

Составляете полезный и сбалансированный обед, выбираете продукты с умом, готовите их по правилам, но едите между делом. Вредная привычка. "Какая разница, если обед получился полезным?", - спросите вы. Ответ удивит.

Скорее всего, вы не почувствуете насыщения и энергии, если за едой смотрели видео в телефоне, листали ленту в социальных сетях или отправляли смс. Дело в особенностях работы мозга.

"Кстати, это касается и тренировок. Чтобы добиться результатов, нужно сосредоточиться на тренировке. Если работать в полсилы, то и эффект будет половинчатый, если не нулевой", - говорит фитнес-тренер Тереза Компанкова.

Превратите завтрак, обед, ужин в ритуал. Выделите на это 10-15 минут, но всё время будьте заняты только едой. Устройтесь удобно за столом, воспринимайте блюдо органами чувств. Оценивайте вкус, цвет, запах. Ешьте "глазами". И еда вас порадует.