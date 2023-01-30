Евросоюз начинает внедрять добавки из жуков в пищу

Мир официально переходит на питание насекомыми вместо мяса, сообщает Day.Az со ссылкой на Телеграм канал Пул №3.

На этой неделе новая пищевая добавка из насекомых начала появляться в продуктах - от пиццы до макарон и хлопьев по всему Евросоюзу. Согласно постановлению Еврокомиссии, добавка из сверчков одобрена для использования в широком спектре пищевых продуктов, включая зерновые батончики, печенье, пиццу, макаронные изделия и протеиновый порошок.

Добавка может попасть в различные кондитерские изделия, супы и мясопродукты. Включение в еду порошкообразной добавки может быть нужно, чтобы убедить людей в том, что жуки уже были в их пище, так как ЕС недавно одобрил использование мучного червя для потребления человеком.

В ноябре Washington Post предложила американцам отказаться от традиционных ужинов на День благодарения и вместо этого использовать еду из насекомых в качестве более дешевой альтернативы. Но элитарные технократы, которые были на саммите в Давосе, скорее всего, не последуют совету.