ТОП-5 блюд и напитков для укрепления кишечника

Эксперты по здоровому питанию перечислили ферментированные продукты, которые особенно полезны для кишечника.

1. Кефир.

В нём содержится много витамина B12, кальция, магния, витамина K2, биотина, фолиевой кислоты, ферментов и пробиотиков.

2. Комбуча.

Чайный гриб может похвастаться чрезвычайно высоким содержанием пробиотиков.

3. Квашеная капуста.

Этот продукт содержит здоровую дозу пробиотиков и клетчатки.

4. Кимчи.

По сути, это более острая версия квашеной капусты. Обычно в блюдо добавляют чеснок, имбирь и перец чили. Они дают продукту мощные противовоспалительные свойства.

5. Мисо.

Мисо - это паста с интенсивным вкусом, приготовленная из ферментированного ячменя, риса или соевых бобов. Содержит пробиотики, которые полезны для здоровья кишечника.

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