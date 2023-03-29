Классические котлеты по-киевски

Day.Az представляет классический рецепт котлет по-киевски от шеф повара ресторана "Анадолу".

Итак, нам понадобится:

Сливочное масло -140 г

Курица - 1,2 кг

Петрушка - 20 г

Соль - ½ чайные ложки

Куриное яйцо - 2 штуки

Молоко - 100 мл

Пшеничная мука - 60 г

Панировочные сухари - 140 г

Растительное масло - 300 мл



Метод приготовления



Курицу разделать так, чтобы получить два филе грудки вместе с плечевой костью на ножке. Снять кожу. Филе положить внутренней стороной вверх, надрезать от середины вдоль в обе стороны, положить половинки так, чтобы поместилась начинка, и аккуратно отбить. Белые сухожилия подрезать, чтобы котлеты не съежились.

В миске смешать нашинкованную петрушку, масло и соль, тщательно перемешать до получения однородной массы. Разделить смесь на две части, придать форму и убрать на 3-5 минут в морозилку. Затем положить на филе и плотно завернуть котлету, снова убрать в морозилку на 3-5 минут.



В миске соединить яйца и молоко и взбить. Котлеты обвалять в муке, затем в смеси. Затем обвалять в панировке, затем в смеси, затем снова в панировке. Аккуратно примять.



В емкость для фритюра налить масло и разогреть до 200 градусов. Разогреть до 200 градусов духовку. Поджарить котлеты во фритюре до золотистой корочки (примерно 5 минут), затем довести до готовности в духовке в течение 10 минут. Перед подачей на стол промокнуть салфеткой.



Приятного аппетита!