Классические котлеты по-киевски - РЕЦЕПТ от "Анадолу"
Day.Az представляет классический рецепт котлет по-киевски от шеф повара ресторана "Анадолу".
Итак, нам понадобится:
Сливочное масло -140 г
Курица - 1,2 кг
Петрушка - 20 г
Соль - ½ чайные ложки
Куриное яйцо - 2 штуки
Молоко - 100 мл
Пшеничная мука - 60 г
Панировочные сухари - 140 г
Растительное масло - 300 мл
Метод приготовления
Курицу разделать так, чтобы получить два филе грудки вместе с плечевой костью на ножке. Снять кожу. Филе положить внутренней стороной вверх, надрезать от середины вдоль в обе стороны, положить половинки так, чтобы поместилась начинка, и аккуратно отбить. Белые сухожилия подрезать, чтобы котлеты не съежились.
В миске смешать нашинкованную петрушку, масло и соль, тщательно перемешать до получения однородной массы. Разделить смесь на две части, придать форму и убрать на 3-5 минут в морозилку. Затем положить на филе и плотно завернуть котлету, снова убрать в морозилку на 3-5 минут.
В миске соединить яйца и молоко и взбить. Котлеты обвалять в муке, затем в смеси. Затем обвалять в панировке, затем в смеси, затем снова в панировке. Аккуратно примять.
В емкость для фритюра налить масло и разогреть до 200 градусов. Разогреть до 200 градусов духовку. Поджарить котлеты во фритюре до золотистой корочки (примерно 5 минут), затем довести до готовности в духовке в течение 10 минут. Перед подачей на стол промокнуть салфеткой.
Приятного аппетита!
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