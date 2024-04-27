Молодая капуста, польза и вред для здоровья

Молодая капуста появляется в мае. К июню капусты становится больше и игнорировать её уже не получается. Молодую капусту нужно обязательно есть, потому что вкусна и полна витаминами С, А, В1 и В2, Р, К, никотиновой кислотой и клетчаткой. Но и для этой хрустящей и сочной красавицы есть свои ограничения, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Энергетическая ценность - одно из достоинств белокочанной капусты. Продукт состоит из воды (почти на 90%) и клетчатки, поэтому имеет минимальную калорийность: в 100 г около 27 ккал. Молодые листья примерно на 5% менее питательны, чем "старые", зато совершенно не горчат и не содержат крахмал и сахарозу. При этом, тушёная молодая капуста примерно в 3 раза сытнее, чем салат из свежей капусты.

Молодая капуста, польза для здоровья

Потеря веса

Капусту часто используют в диетическом питании и не случайно. В её составе много воды и клетчатки, как мы писали выше. Сложные углеводы не увеличивают вес, но помогают активизировать обмен веществ.

Сочная молодая капуста выводит из организма лишнюю воду, уменьшая отёки. Для стимуляции процессов пищеварения рекомендуется использовать сок, выжатый из листьев. Органическое соединение холин нормализует жировые отложения, а обилие клетчатки очищает желудочно-кишечный тракт от зашлакованности, улучшает "стул".

Борьба с язвой

Блюда из молодой капусты положительно влияют на регенерацию тканей. В составе овоща есть вещества, снижающие кислотность желудка. Они делают внутреннюю среду менее агрессивной, что помогает в процессах восстановления организма.

Помощь при анемии

Употребление свежих листьев молодой капусты увеличивает гемоглобин, что показано при лечении анемии. Конечно, полностью заменить лекарства овощ не сможет, но поможет восполнить недостающие компоненты и улучшить действие лечебных препаратов.

Облегчение симптомов бронхита и астмы

Капустный сок способствует выведению мокроты при бронхите. Он давно известен как хорошее отхаркивающее средство с лёгкими противомикробными свойствами.

Снятие усталости после тренировок

Молодая капуста устраняет боли в мышцах после тренировки и активизирует мозг и нервную систему.

Помощь при мужских проблемах

В составе молодой капусты есть ферменты, защищающие организм мужчины от появления аденомы и простатита.

Молодая капуста на благо красоты

Маски из листьев молодой капусты уменьшают появление мелких морщин и улучшают тон кожи. Также свежие листья молодой капусты снимают отёки и уменьшают мешки под глазами. Сырье листья необходимо максимально измельчить, лучше ножом, а не в блендере, а потом нанести эту массу на очищенную кожу лица. Оставить на 15 мин. Для питания кожи к капусте можно добавить немного мёда.

Содержащиеся в молодой капусте вещества укрепляют волосяные фолликулы и снижают выработку кожного сала. Для борьбы с выпадением волос регулярно делайте маски из капустного сока или добавляйте сок в воду для ополаскивания после мытья головы. Такие процедуры значительно улучшают состояние и внешний вид волос.

Как мы писали выше, в капусте есть витамин С, также известный как аскорбиновая кислота. Этот водорастворимый витамин необходим для выработки коллагена. Он придаёт коже эластичность и имеет решающее значение для правильного функционирования костей, мышц и кровеносных сосудов. Всё для нашего блага!

Молодая капуста, вред

Стоит заменить, что не для всех едоков подходит молодая капуста.

При панкреатите

При воспалительных процессах в поджелудочной железе часто возникают те же симптомы, что и при язве. Пациенты ошибочно ставят себе диагноз, после чего начинают заниматься самолечением. Использование неправильных продуктов приводит к ухудшению состояния.

Употреблять капусту при панкреатите нельзя! Содержащая клетчатка негативно влияет на больной орган, активируя неприятные проявления. Врачи предупреждают, что сырая капуста при панкреатите категорически запрещена, а после термической обработки и охлаждения блюда приготовленную молодую капусту можно есть не более 100 г в сутки. При этом, продукт нужно вводить в меню постепенно, наблюдая за реакцией организма.

При заболеваниях кишечника

Противопоказания относятся и к людям с синдромом раздраженного кишечника. Обилие грубых волокон, кальция и белка не идут им на пользу. Дискомфорт от еды усугубляется возможным вздутием живота.

Также молодая капуста противопоказана людям с камнями в желчном пузыре и почечной недостаточностью. Полезные свойства молодой капусты для них оборачиваются вредом и, как минимум, способны вызвать проблемы со сном.

При проблемах с щитовидкой

Крестоцветные овощи, в том числе и белокочанная капуста, содержат гойтрогены - природные вещества, стимулирующие увеличение зоба и препятствующие достаточному усвоению йода.

Во время восстановления после операций

Не ешьте молодую капусту после операций. Организм ещё не восстановился, поэтому нужно выбирать более лёгкие для переваривания блюда. Прежде чем начать использовать молодую капусту, проконсультируйтесь с врачом.

Для совсем юных едоков

Молодая капуста у грудничков способна вызвать запор. Сырую белокочанную капусту можно давать детям после 3 лет, если они способны хорошо её пережевать и не имеют проблем с пищеварительной системой. Но лучше всего проконсультироваться с педиатром!

Молодая капуста, правильный выбор

В магазине или на рынке ищите молодую капусту яркого цвета. Особенно хороши кочаны зелёного цвета, почти как кожура лайма.

Потрогайте капусту снаружи, чтобы убедиться, что она твёрдая. Если на ощупь молодая капуста кажется мягкой, а не твёрдой и плотной, вероятнее всего, внутри она может быть гнилая.

Внимательно осмотрите листья. Выбирая капусту, ищите такую, у которой лишь несколько листов отставали бы от кочана. Если капуста в целом выглядит незакрытой, и много листьев прижато недостаточно плотно к стержню (серединке) молодой капусты, этот овощ может быть странным на вкус, со странной текстурой листьев. Листья не должны быть мягкими.