Капуста оказалась полезной в борьбе с опасным заболеванием

Исследователи из Университета Миссури обнаружили, что растительное вещество кемпферол, содержащееся в капусте и ягодах, может помочь в борьбе с деменцией и боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

Как передает Day.Az, результаты исследования были опубликованы в журнале Acta Neuropathologica Communications (ANC).

Кемпферол - это природный антиоксидант, который защищает клетки от повреждений, вызванных окислением активными формами кислорода. Для того чтобы понять механизмы его действия, ученые провели эксперименты на нервных клетках людей с БАС. Это заболевание влияет на клетки головного и спинного мозга, отвечающие за движения мышц.

Лабораторные испытания показали, что кемпферол способствует увеличению выработки энергии в клетках и снижению стресса в эндоплазматическом ретикулуме - части клетки, где происходит "созревание" белков. Кроме того, это вещество улучшает работу нейронов. Подобное влияние особенно полезно при болезни Альцгеймера, когда нейродегенерация нарушает память и внимание.

Однако, по словам ученых, организм не так легко усваивает кемпферол из пищи. Чтобы получить достаточную дозу этого вещества, человеку с БАС нужно съедать минимум 4,5-5,5 кг листовой капусты в день. Еще одной трудностью является гематоэнцефалический барьер - полупроницаемая структура между кровеносной и нервной системой, которая затрудняет доставку молекул кемпферола в мозг.

В настоящее время ученые ищут способы улучшить поглощение кемпферола нейронами. Одним из перспективных решений является использование наночастиц на основе липидов для его доставки - маленьких "капсул", которые уже активно применяются в медицине для доставки лекарств.