Чем нельзя заменять растительные масла для жарки

Тренд на замену растительных масел говяжьим жиром не принесет пользы здоровью. Второй вариант содержит больше насыщенных жирных кислот, которые в избытке вредны. Об этом изданию MedicalXpress рассказала Элис Х. Лихтенштейн, старший научный сотрудник Исследовательского центра питания человека в пожилом возрасте (Human Nutrition Research Center on Aging, США), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам эксперта, в социальных сетях все чаще появляются рецепты, которые предполагают обжаривание пищи на говяжьем жире вместо обычных растительных масел. Говяжий жир позиционируют как "здоровую" замену маслам, наряду с заявлениями о том, что последние вызывают воспаление в организме и способствуют развитию хронических заболеваний. Особенно вредными ошибочно считаются масла из семян, такие как подсолнечное.

"Не существует научных данных, указывающих на то, что количество масел из семян, которое обычно потребляет человек, приводит к неблагоприятным последствиям для здоровья, таким как воспаление", - пояснила ученая.

Она добавила, что растительные масла, напротив, лучше подходят для повышения качества питания.

"Самый важный фактор полезности масла - это содержание насыщенных или ненасыщенных жирных кислот (к которым относятся также мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры). Исследования показывают, что диеты с высоким содержанием последних снижают риск развития болезней сердца и улучшают общее состояние здоровья", - объяснила Лихтенштейн.

Масла животного происхождения богаты насыщенными жирами. Их избыток в рационе может повысить общий уровень холестерина и сместить баланс в сторону "плохого" его типа (ЛПНП), что повышает риск ожирения, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.