Напиток из чайного гриба помогает похудеть

Американские и бразильские ученые установили, что чайный гриб (комбуча) помогает размножаться полезным кишечным бактериям и сокращает долю микробов, ассоциированных с ожирением. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Nutrition (JNutri), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ожирение уже затрагивает более миллиарда человек по всему миру. Несмотря на множество исследований, точные механизмы взаимодействия генетических, поведенческих и физиологических факторов с окружающей средой остаются не до конца изученными. Все больше научных данных указывает на ключевую роль микробиома кишечника в регуляции веса.

В рамках восьминедельного эксперимента 38 участников с нормальным весом и с ожирением ежедневно употребляли по 200 мл чайного гриба, приготовленного в лаборатории. Для контроля рациона и физической активности участники также заполняли специальные опросники.

Анализ образцов кала, мочи и крови до и после эксперимента показал, что напиток, содержащий 145 фенольных соединений, стимулирует рост полезных микроорганизмов. Особенно выраженный эффект наблюдался у людей с ожирением: в их кишечниках увеличилось количество бактерий, вырабатывающих бутираты. Так называют соли масляной кислоты, известные своими противовоспалительными и антиоксидантным свойствами.

Также в организме испытуемых сократилось число микробов, связанных с ожирением, таких как Ruminococcus и Dorea. Однако общее разнообразие грибковой микробиоты оставалось стабильным или даже снижалось. Чтобы более точно понять принципы полезного действия этого напитка, ученые планируют провести дополнительные исследования.