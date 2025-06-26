Как утренний кофе влияет на здоровье

Кофе давно стал утренним ритуалом миллионов людей. Но полезно ли пить его на голодный желудок, в беседе UfaTime.ru рассказал врач-гастроэнтеролог клиники "Будь Здоров" в Уфе Феликс Тухватуллин, передает Day.Az.

По его словам, кофеин и фенольные кислоты (в частности, хлорогеновая) в кофе стимулируют выделение гастрина - гормона, запускающего выработку соляной кислоты в желудке. Это проявляется уже через 10-15 минут после приема и может сохраняться до 60 минут.

Некоторые компоненты кофе расслабляют нижний пищеводный сфинктер, что облегчает обратный заброс кислого содержимого в пищевод и провоцирует изжогу, вызывая обострение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Также напиток может ускорять сокращения в толстой кишке, создавая легкий послабляющий эффект через 30-60 минут после приёма. Однако, у людей с синдромом раздраженного кишечника (СРК) возможны спазмы, диарея и вздутие живота, предупреждает гастроэнтеролог.

Прием 200-400 миллиграммов кофеина (2-4 чашки) может снижать чувствительность тканей к инсулину и вызывать временное повышение уровня глюкозы в крови в течение 1-3 часов после употребления. Несмотря на такой эффект, многие научные работы указывают на снижение риска развития диабета второго типа при регулярном умеренном потреблении чёрного кофе.

Как отмечает Феликс Тухватуллин, натощак кофе может усилить выработку кортизола (гормона стресса), особенно в утренние часы. Это может вызвать ощущение тревоги, учащенное сердцебиение или даже паническую атаку у чувствительных людей.

Врач-гастроэнтеролог дал рекомендации по употреблению утреннего кофе:

Подождите 30-60 минут после пробуждения, чтобы дать организму естественно повысить уровень кортизола и снизить излишнюю чувствительность к кофеину. Наблюдайте за реакцией: при изжоге или болях добавьте легкую закуску - йогурт, горсть орехов или овсяную кашу. Ограничьте дозу: не более 400 миллиграммов кофеина в день (примерно 4-5 чашек), а для беременных - до 200 миллиграммов. Выбирайте фильтрованный черный кофе без сахара, особенно если хотите минимизировать колебания гликемии и нагрузку на ЖКТ.