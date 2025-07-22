Стал известен неожиданный вред газированных напитков

Ученые из Техниона - Израильского технологического института показали, что регулярное употребление газированных напитков с белым сахаром способно изменять ДНК кишечных бактерий и тем самым влиять на работу иммунной системы.

Как передает Day.Az, результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Исследователи изучали бактерию Bacteroides thetaiotaomicron - ключевой элемент микробиома, который защищает кишечник от воспалений и патогенов. Они обнаружили, что сахар в газировке вызывает у бактерий быстрые перестройки ДНК, так называемые инверсии, из‑за чего меняются маркеры воспаления, активность Т‑клеток, секреция цитокинов и даже проницаемость кишечной стенки.

В экспериментах на клетках, мышах и людях стало очевидно: микробиом быстро реагирует на такие изменения в рационе. Но главное - эти эффекты обратимы. После отказа от сахара бактерии возвращали ДНК в исходное состояние, а показатели иммунной системы нормализовались.

Авторы работы подчеркивают, что питание напрямую влияет на взаимодействие микробиома и иммунитета. В будущем такие данные помогут формировать персональные рекомендации по рациону, чтобы поддерживать здоровье и снижать риск воспалительных процессов.