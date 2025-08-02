Любителям шоколада назвали его полезные альтернативы

Разбираемся, почему так сложно не любить это лакомство, и как включить его в рацион без ущерба для здоровья.

Почему мы любим шоколад?

"Исследования показывают, что сладкое, особенно с добавлением жира, активирует центры удовольствия гораздо сильнее, чем, например, просто сахар, - рассказала aif.ru врач-диетолог, специалист превентивной медицины клиники "Атлас" Анастасия Ефимова. - Шоколад - наиболее часто упоминаемый "продукт влечения"", передает Day.Az.

Именно поэтому в стрессовых ситуациях рука сама тянется к плитке этого лакомства, а после тяжелого дня шоколад воспринимается заслуженной наградой. Неудивительно, что многие привыкают к ежедневному "шоколадному ритуалу".

Как есть шоколад правильно?

1. Выбирайте темный шоколад

Чем выше процент какао (от 70%), тем полезнее - меньше сахара, больше антиоксидантов. К тому же из-за насыщенного вкуса вы съедите его меньше, чем молочного.

2. Соблюдайте меру

2-3 "квадратика" - оптимальная порция. Лучше съесть их после обеда, чем плитку после рабочего дня.

3. Не делайте шоколад единственным десертом - разнообразие в питании помогает избежать "пищевой зависимости".

Чем можно заменить?

Если вы понимаете, что едите слишком много шоколада, и вам хочется уменьшить его количество в рационе, попробуйте другие вкусные альтернативы.