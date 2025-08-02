Любителям шоколада назвали его полезные альтернативы
Разбираемся, почему так сложно не любить это лакомство, и как включить его в рацион без ущерба для здоровья.
Почему мы любим шоколад?
"Исследования показывают, что сладкое, особенно с добавлением жира, активирует центры удовольствия гораздо сильнее, чем, например, просто сахар, - рассказала aif.ru врач-диетолог, специалист превентивной медицины клиники "Атлас" Анастасия Ефимова. - Шоколад - наиболее часто упоминаемый "продукт влечения"", передает Day.Az.
Именно поэтому в стрессовых ситуациях рука сама тянется к плитке этого лакомства, а после тяжелого дня шоколад воспринимается заслуженной наградой. Неудивительно, что многие привыкают к ежедневному "шоколадному ритуалу".
Как есть шоколад правильно?
1. Выбирайте темный шоколад
Чем выше процент какао (от 70%), тем полезнее - меньше сахара, больше антиоксидантов. К тому же из-за насыщенного вкуса вы съедите его меньше, чем молочного.
2. Соблюдайте меру
2-3 "квадратика" - оптимальная порция. Лучше съесть их после обеда, чем плитку после рабочего дня.
3. Не делайте шоколад единственным десертом - разнообразие в питании помогает избежать "пищевой зависимости".
Чем можно заменить?
Если вы понимаете, что едите слишком много шоколада, и вам хочется уменьшить его количество в рационе, попробуйте другие вкусные альтернативы.
- Фрукты - их естественная сладость помогает утолить голод и при этом снабжает организм клетчаткой, витаминами и антиоксидантами. Полезная привычка - включать фрукты в рацион ежедневно, особенно до того, как появится желание перекусить чем-то сладким.
- Изолят сывороточного белка со вкусом шоколада. Такой протеин может стать хорошей заменой десерту, особенно для тех, кто следит за количеством белка и хочет более насыщенный перекус.
- Кэроб - порошок из плодов рожкового дерева. По вкусу он напоминает какао, но содержит меньше жиров и богат клетчаткой. Кэроб отлично подходит для добавления в выпечку, каши, десерты и напитки.
- Домашняя выпечка и десерты без сахара - приготовленные самостоятельно блюда позволяют лучше контролировать ингредиенты, например, количество сахара и жира.
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