Чем опасно употребление напитков с кофеином в жару?

Кофе или энергетик могут оказаться плохим выбором для утоления жажды в жару. Терапевт НМИЦ "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России Алина Кириченко объяснила, что они только усиливают обезвоживание организма, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Согласно исследованиям, кофеин в жару снижает способность организма к терморегуляции на 20-25 процентов. Врач рекомендовала полностью исключить такие напитки при температуре выше 30 градусов. Полезной альтернативой может стать вода с лимоном или травяные чаи.

- Кофеин обладает мочегонным эффектом, усиливая диурез и способствуя более интенсивному выведению жидкости. При температуре воздуха выше плюс 30 градусов организм и так теряет много жидкости через потоотделение. Стимуляция диуреза дополнительно увеличивает потери воды. Кофеин также сужает кровеносные сосуды и повышает артериальное давление, затрудняя терморегуляцию, - объяснила Кириченко.

По словам врача, сладкие газировки содержат большое количества сахара, которому требуется много дополнительной воды для разбавления и усвоения. Когда такой напиток попадает в ЖКТ, организм перенаправляет воду из кровотока в пищеварительную систему, что активирует центр жажды, и человек испытывает потребность выпить еще больше.

Терапевт также сообщила, что в жару почки работают с повышенной нагрузкой, стремясь сохранить воду в организме. Газировка с кофеином и сахаром только усиливает давление на выделительную систему, что может привести к образованию камней в почках.

В жаркую погоду стоит отдавать предпочтения холодному зеленому чаю с мятой и лимоном, матча-латте на растительном молоке, воде с добавлением фруктов, ягод и трав, кокосовой воде и квасу домашнего приготовления.