Названы люди, которым нельзя пить минеральную воду

Обычную столовую минеральную воду можно употреблять ежедневно, однако у людей с хроническими заболеваниями, такими как гипертония, болезнь почек, она может вызвать ухудшение состояния здоровья, рассказала "Газете.Ru" младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии, ассистент кафедры фармакологии Пироговского университета Денис Борозденко, передает Day.Az.

Все минеральные воды классифицируются на основании содержания солей на столовую вода - до 1 г/л, лечебно-столовую - до 1-10 г/л, и лечебную - более 10 г/л.

"Обычную столовую минеральную воду можно употреблять ежедневно (около литра в сутки для взрослого человека), так как содержание солей в ней, меньше суточной потребности организма. В данном случае вода будет профилактировать такие заболевания как остеопороз (источник кальция), анемию (источник железа), улучшать моторику ЖКТ (магний, хлориды), неврозы (магний). Но у людей с хроническими заболеваниями, такими как гипертония, болезнь почек, даже такая минеральная вода может вызвать ухудшение состояния здоровья из-за дополнительного источника натрия, который может повысить артериальное давление, а ионы кальция могут способствовать образованию камней в почках. Поэтому, чтобы не нанести вред своему здоровью обязательно проконсультируетесь с врачом, для выбора подходящей именно вам минеральной воды", - рассказал специалист.

По его словам, оптимальный состав минеральной воды с медицинской точки зрения зависит от конкретных потребностей организма и состояния здоровья.

"Так, летом, с потом организм теряет больше солей, поэтому в жару лучше отдавать предпочтение лечебно-столовой минеральной воде, с большей минерализацией, такая же вода подходит во время интенсивных спортивных тренировок", - заключил доктор.