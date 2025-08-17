Назван продукт, снижающий риск деменции в два раза

Пожилые люди, регулярно употребляющие яйца хотя бы раз в неделю реже сталкиваются с болезнью Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из США на основе наблюдений за более чем тысячей человек. Работа опубликована в журнале The Journal of Nutrition (JN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании участвовали 1024 человека из проекта Rush Memory and Aging, который изучает старение и память у пожилых жителей Чикаго. Все участники не имели деменции на момент начала наблюдений и заполнили подробную анкету о питании за последний год. Их разделили на группы по частоте употребления яиц - от менее раза в месяц до двух и более раз в неделю. В среднем исследование продолжалось почти семь лет.

Оказалось, что у тех, кто ел яйца хотя бы раз в неделю, риск клинического диагноза болезни Альцгеймера был примерно вдвое ниже по сравнению с теми, кто ел яйца реже одного раза в месяц. Эти данные оставались значимыми даже после учета других факторов, включая возраст, уровень образования, физическую активность и генетическую предрасположенность.

Кроме того, 578 участников после смерти пожертвовали свои мозговые ткани для научных целей. Анализ показал, что у тех, кто регулярно ел яйца, реже наблюдались типичные для болезни Альцгеймера изменения в мозге - такие как амилоидные бляшки и белки тау.

Одним из возможных объяснений исследователи считают содержание в яйцах холина - вещества, необходимого для работы мозга. Холин участвует в производстве ацетилхолина, нейромедиатора, связанного с памятью и обучением. Он также важен для целостности клеточных мембран. Яйца - главный источник холина в рационе американцев. Анализ показал, что около 40% положительного эффекта от употребления яиц можно объяснить именно повышенным уровнем холина в питании.

Авторы призывают к дальнейшим исследованиям, в том числе к проведению клинических испытаний, чтобы выяснить, может ли употребление яиц действительно влиять на риск развития болезни Альцгеймера. Если связь подтвердится, яйца могут стать частью рекомендаций по питанию для сохранения здоровья мозга в пожилом возрасте.