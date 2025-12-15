В сети стала популярна 100-летняя фуд-блогер из Китая, пишет South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишут СМИ, кулинарные предпочтения 100-летней Чжун Вэньюй заметно отличаются от привычной диеты пожилых людей. Несмотря на отсутствие зубов, она с удовольствием ест как традиционные блюда, так и современные продукты - молочный чай, колу, кофе и мороженое. Кроме того, она любит посещать рестораны и заказывать еду через сервисы доставки.

По словам ее дочери, состояние матери в целом остается стабильным: за исключением уровня сахара в крови и артериального давления, остальные показатели находятся в норме. Чтобы снизить риски, семья перевела женщину на напитки без сахара.

"В таком возрасте нет смысла что-то запрещать. Мы просто даем ей есть то, что она хочет", - рассказала дочь.

Широкую известность в сети Чжун получила после публикации видео, где она с аппетитом ест крабов. Реакция в интернете оказалась неоднозначной. Одни пользователи называли Чжун "самой энергичной бабушкой", другие обвиняли семью в том, что они якобы используют ее ради популярности.

По словам дочери, секрет долголетия матери - не только хороший аппетит, но и позитивное мышление. Чжун играет в маджонг, пользуется компьютером, смотрит сериалы и новости, а также активно обсуждает текущие события с семьей.