Почему нельзя ставить горячую кастрюлю в холодильник?

Установка горячих объектов (неостывшие кастрюли, сковороды и иные емкости) в холодильную камеру может привести к серьезным проблемам как для самого оборудования, так и для хранящихся в нем продуктов, рассказал "Газете.Ru" старший преподаватель кафедры промышленной инженерии Университета РОСБИОТЕХ Павел Пляшешник, передает Day.Az.

"Любая холодильная машина представляет собой тепловой насос, который перекачивает энергию (тепловую) из одной зоны, находящейся внутри холодильника, в другую зону, располагающуюся снаружи. Чем больше теплоты поступит в холодильное отделение, тем больше придется ее перекачать в окружающее пространство", - объяснил он.

Основная нагрузка по перекачке ляжет на компрессор вашего холодильника, что приведет к его быстрому износу и повышенному расходу электроэнергии. Ставя горячие объекты в холодильник или долго не закрывая дверцу, вы и привносите большое количество тепловой энергии внутрь холодильника. Кроме того, перепад температур может привести к повреждению стеклянных и пластиковых деталей внутри холодильной камеры.

"Не менее важным фактором является нарушение температурного режима для хранящихся в холодильнике продуктов. Внесение большого количества тепловой энергии внутрь холодильной камеры приведет к росту температуры у всех продуктов, находящихся там, а это способствует быстрому увеличению бактерий, включая и болезнетворные. Если другие продукты (например, молоко, свежее мясо или готовые салаты) выйдут из безопасного температурного режима, они могут быстро испортиться, даже если основное блюдо остыло", - рассказал эксперт.

Увеличение температуры у продуктов, напрямую соприкасающихся с воздухом (овощи, фрукты), приводит к большему испарению влаги, которая оседает на стенках в виде конденсата или инея/льда. Это может нарушить работу системы охлаждения (особенно в старых моделях) и создать благоприятную среду для размножения плесени и бактерий.

"Прежде чем убрать блюдо в холодильник, дайте ему остыть до комнатной температуры (примерно 30-60 минут), но не дольше, чем два часа с момента приготовления, чтобы минимизировать риск роста бактерий. Если горячий объект массивный (например, большая кастрюля с супом), то его можно поставить в емкость с холодной водой, тем самым ускорив процесс охлаждения до приемлемых значений", - резюмировал он.