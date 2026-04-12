Диетолог раскрыла последствия злоупотребления яблоками

Диетолог Лорен Манакер рассказала, к каким последствиям может привести злоупотребление яблоками. Их специалистка раскрыла в беседе с изданием Delish, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам диетолога, чрезмерное употребление яблок может привести к дискомфорту в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) у людей с синдромом раздраженного кишечника и чувствительным желудком. Кроме того, эти фрукты содержат много клетчатки и сахара, поэтому злоупотребление ими может вызывать проблемы с пищеварением даже у здоровых людей.

Специалистка добавила, что яблоки обязательно нужно мыть под струей воды. Она объяснила, что употребление в пищу немытых яблок может привести к попаданию в организм пестицидов.

В то же время Манакер добавила, что одно яблоко в день принесет организму пользу, так как этот продукт содержит много витаминов, антиоксидантов и клетчатки. "Поскольку большинство людей не употребляет рекомендуемое количество фруктов и овощей ежедневно, выработать привычку съедать по яблоку в день может быть полезно", - подчеркнула она.