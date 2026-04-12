Кому нежелательно есть мидии?

Мидии опасны при подагре и высоком уровне мочевой кислоты, а также при заболеваниях печени и почек. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман, передает Day.Az.

"Мидии - природные фильтраторы воды. Они могут накапливать микроорганизмы и токсины. Этот продукт противопоказан тем, у кого есть аллергия на морепродукты. Реакции могут быть тяжелыми - вплоть до анафилаксии. Мидии содержат пурины, поэтому их лучше исключить при подагре и высоком уровне мочевой кислоты. Это не "запрещенный продукт навсегда", но требуется индивидуальное ограничение. Аккуратнее нужно быть при заболеваниях печени и почек. Особенно при нарушении выведения продуктов обмена", - пояснила Гузман.

Врач предупредила, что нельзя есть сырые или плохо приготовленные мидии. Допустимы только термически обработанные продукты промышленного контроля.

"Мидии могут накапливать микроорганизмы (Vibrio, Salmonella, вирусы (например, норовирус), морские биотоксины. Нужно покупать только промышленно выращенные мидии, избегать стихийных рынков и "домашних уловов", не есть сырые мидии. Если есть сомнения в свежести - лучше отказаться. Оптимальная порция - 100-150 г один-два раза в неделю", - добавила Гузман.