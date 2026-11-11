Назван фрукт, помогающий снижать давление

Экзотический фрукт фейхоа неожиданно показал пользу для давления: у людей с предиабетом, принимавших порошок из этого фрукта, систолическое давление улучшалось сильнее, чем у тех, кто получал плацебо. Работа опубликована в журнале Diabetes, Obesity and Metabolism, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые Оклендского университета провели клиническое исследование с участием 97 человек с предиабетом - состоянием, которое предшествует диабету второго типа. В течение полугода, на фоне программы снижения веса, участники получали около грамма порошка фейхоа в день или плацебо.

Изначально ученые проверяли, поможет ли фейхоа снизить риск развития диабета, но главным открытием стал неожиданный эффект для давления. Правда, он проявился не во всех вариантах анализа, поэтому исследователи осторожны в выводах. Пользу связывают с биоактивными соединениями фрукта - полифенолами, флавоноидами, витамином C и абсцизовой кислотой, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Авторы прямо подчеркивают, что для надежных выводов нужны более крупные испытания: выборка была относительно небольшой, а эффект - непостоянным. Так что считать фейхоа "лекарством от давления" преждевременно. Тем не менее результат интересен как пример того, что обычные продукты могут неожиданно влиять на здоровье, и как повод изучить фейхоа внимательнее. А в целом эта работа - напоминание, что основа профилактики диабета и гипертонии по-прежнему проста: контроль веса, движение и сбалансированное питание.

Фейхоа - родственник мирта родом из Южной Америки, который ценят за насыщенный вкус и высокое содержание витамина C, йода и антиоксидантов. В последние годы такие "суперфрукты" активно изучают на предмет пользы для обмена веществ. Но история фейхоа - хороший пример того, как осторожно стоит относиться к подобным открытиям: даже реальный эффект часто оказывается небольшим и требует подтверждения.