Сухофрукты часто воспринимаются как безусловно полезная альтернатива сладостям, но в некоторых случаях они могут навредить здоровью, заявила диетолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова. Такое предостережение она сделала в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Врач предупредила, что большое количество сухофруктов способно вызвать вздутие, газообразование и послабление стула. Причиной подобных побочных эффектов она назвала сочетание в этом продукте большого количества сахаров и пищевых волокон.

Кроме того, как отметила Джутова, в составе сухофруктов могут встречаться диоксид серы и другие пищевые добавки. "Диоксид серы используют, в частности, для сохранения цвета и увеличения срока хранения продукта. В большинстве случаев разрешенные количества этого вещества считаются безопасными, однако у чувствительных людей, особенно при астме, сульфиты могут вызывать нежелательные реакции", - рассказала диетолог.

Отдельное внимание Джутова обратила на сухофрукты с добавленным сахаром или сиропом. По ее словам, энергетическая ценность и количество свободных сахаров в таком продукте могут быть значительно выше, что может привести к лишнему весу и нежелательно при диабете и инсулинорезистентности.

"При покупке сухофруктов надо обязательно читать состав. Если в продукте, кроме самого фрукта, присутствуют сахар, сироп или другие подсластители, это уже не тот вариант, который стоит воспринимать как просто сушеный фрукт", - подытожила диетолог.