Сильная тяга к сладкому зависит не только от силы воли. На нее влияют генетика, работа системы вознаграждения мозга, пищевые привычки, стресс, недосып и состав рациона. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Наталья Чадина, передает Day.Az.

"Предпочтение сладкого частично заложено биологически. Такой вкус исторически указывал на безопасный источник энергии, поэтому мозг воспринимает его положительно. Чувствительность к сладости и удовольствие от нее у людей различаются", - объяснила врач.

Однако наследственность не определяет поведение полностью - предпочтения меняются под влиянием опыта и окружения.

Если сладости с детства использовались как награда, утешение или обязательное завершение еды, формируется устойчивая привычка. Мозг начинает связывать десерт с отдыхом и хорошим настроением. Тяга усиливается при стрессе, скуке и недосыпе, когда человеку требуется быстрый источник удовольствия.

Большое значение имеет и режим питания. После пропущенного завтрака, слишком легкого обеда или длительного ограничения калорий организм требует энергии, и сладкое становится самым доступным способом ее получить.

"Если в рационе мало белка, клетчатки и сложных углеводов, насыщение сохраняется недолго. Жесткий запрет на десерты тоже способен усиливать фиксацию на них и заканчиваться перееданием", - предупредила Чадина.

Так называемую сахарную ломку нельзя полностью приравнивать к отмене алкоголя или наркотиков. Убедительных доказательств того, что сахар вызывает такую же химическую зависимость, нет.

Однако при резком отказе от привычного количества сладкого могут появиться сильная тяга, раздражительность, усталость, снижение настроения и головная боль. Частично это связано с изменением привычки, сокращением калорийности и одновременным отказом от кофеина, если человек часто пил сладкий кофе, колу или энергетики.

По словам эндокринолога, изменить отношение к сладкому реально. Лучше не запрещать его полностью, а постепенно уменьшать количество. Начать можно со сладких напитков, сиропов, сахара в чае и ежедневных перекусов.

"Основные приемы пищи должны включать белок, клетчатку, сложные углеводы и небольшое количество жиров. Десерт лучше есть после полноценной еды, а не вместо нее", - посоветовала врач.

Также полезно оценивать, что вызывает желание поесть: физический голод или эмоциональное напряжение. Если сладкое стало единственным способом справляться со стрессом, необходимо искать другие варианты восстановления.