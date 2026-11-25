Соблюдение диеты DASH может снизить риск ишемического инсульта у пожилых женщин на 76 процентов. К такому выводу пришли ученые из Израиля, изучив связь между питанием и здоровьем людей старше 65 лет. Исследование опубликовано в Frontiers in Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты проанализировали данные 1177 человек, за которыми наблюдали в среднем 6,6 года. За это время у 60 участников произошел ишемический инсульт - нарушение кровоснабжения мозга, чаще всего вызванное закупоркой сосуда тромбом.

Ученые выяснили, как питались участники исследования и насколько их рацион соответствовал принципам диеты DASH. Эта система питания изначально была разработана для снижения артериального давления.

Диета DASH предполагает употребление большого количества овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и нежирных молочных продуктов. При этом рекомендуется ограничивать соль, сладости и жирную пищу.

Оказалось, что у женщин, которые лучше придерживались такого питания, риск ишемического инсульта был на 76 процентов ниже. При этом ученые учитывали возраст, курение, физическую активность и другие факторы, которые могли повлиять на результаты.

Среди мужчин подобной связи обнаружить не удалось. Ученые пока не знают, почему влияние питания может различаться в зависимости от пола.