Диетолог Пабло Охеда призвал отказаться от употребления кофе сразу же после пробуждения. Его рекомендацию опубликовало издание ABC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Охеды, утренний кофе полезен для сердечно-сосудистой системы, но необходимо выбрать правильное время для его употребления. Он пояснил, что после пробуждения уровень кортизола в крови является максимальным, поэтому нельзя сверху добавлять еще стимулятор, которым и является этот напиток.

Лучшее время для первой чашки кофе, по мнению врача, - через 45 минут после пробуждения. Специалист также назвал еще одну альтернативу: сразу после подъема с постели выпить напиток без кофеина, если без этого ритуала человек не может начать день. Спустя некоторое время можно пить и обычный кофе.