Google устранил сбои в работе почтового сервиса Gmail
13 марта 2019 14:22 169
Google устранила проблемы в работе почтового сервиса Gmail, говорится в сообщении компании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее в среду пользователи Gmail по всему миру начали сообщать о сбоях в работе сервиса.
"Проблема с Gmail решена. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и благодарим за помощь и терпение", - сообщает Google.
Gmail - бесплатный почтовый сервис от компании Google. Был запущен в 2004 году.
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