Google устранила проблемы в работе почтового сервиса Gmail, говорится в сообщении компании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в среду пользователи Gmail по всему миру начали сообщать о сбоях в работе сервиса.

"Проблема с Gmail решена. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и благодарим за помощь и терпение", - сообщает Google.

Gmail - бесплатный почтовый сервис от компании Google. Был запущен в 2004 году.



