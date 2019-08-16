Пользователи по всему миру отмечают в пятницу сбои в работе электронной почты Gmail. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сбои в работе Gmail наблюдаются с 03:17 по времени Восточного побережья США", - отмечается в тексте.

Чаще всего о проблемах в работе информируют пользователи из США, Японии, Индии, Австралии и Малайзии.

Больше всего пользователи жалуются на проблемы с авторизацией (50%), около 25% не могут получать сообщения, а у 24% не открывается сайт.

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