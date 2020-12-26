Сотни сотрудников GoDaddy обманули фишинговыми письмами

Сотрудники GoDaddy - одного из крупнейших в мире регистраторов доменов - провалили фишинговый тест, проведенный руководством компании. На письма, в которых им сообщалось о якобы положенной выплате денежного бонуса, отреагировали около 500 человек, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Благодаря вам 2020 год выдался рекордным для GoDaddy! - говорилось в сообщении. - Несмотря на невозможность собраться вместе на ежегодной вечеринке, мы хотели бы показать свою признательность и выплатить единовременную праздничную премию в размере $650!"

Чтобы получить вознаграждение, сотрудники должны были сообщить о своем местонахождении и другую информацию. Сделавшим это спустя несколько дней пришло уведомление о том, что они провалили тест. Вместо бонуса их обязали пройти повторное обучение по курсу компьютерной безопасности.

Письма были разосланы 14 декабря, пишет The Copper Courier. При этом в качестве адреса был указан настоящий домен Godaddy.com, а не поддельный.

Пользователи соцсетей сочли неуместной проверку с обещанием финансовой помощи в период пандемии и стрессового года, когда многие люди лишилсь работы или серьезно заболели. Некоторые клиенты GoDaddy пригрозили сменить регистратора.

Впоследствии компания принесла сотрудникам извинения, отметив, что "очень серьезно относится к безопасности платформы". "Мы понимаем, что некоторые сотрудники были расстроены попыткой фишинга и сочли ее бестактной", - сказали Engadget в пресс-службе GoDaddy.