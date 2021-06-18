Компания Mobvoi представила умные часы TicWatch E3
Как и ожидалось, компания Mobvoi представила новые умные часы TicWatch E3, которые построены на базе современной однокристальной системы Snapdragon Wear 4100 и работают под управлением операционной системы Wear OS.
Кроме того, они получили 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, которых хватает для быстрой работы устройства во всех сценариях, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.
Умные часы TicWatch E3 оснащены 1,3-дюймовым экраном, защищённым 2.5D-стеклом, и аккумулятором ёмкостью 380 мА•ч. Часы умеют круглосуточно отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и фазы сна и поддерживают 20 видов тренировок.
Также присутствуют акселерометр, гироскоп, GPS и NFC. Часы TicWatch E3 оснащены динамиком для звонков без использования смартфона.
Корпус выполнен из пластика, поэтому часы весят всего 32 г. Новинка уже доступна для заказа по цене 199 долларов.
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