Sony решит проблему дефицита консолей
Sony решила увеличить производство консолей PS4, чтобы снизить дефицит консолей. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Согласно источникам агентства, японская компания продолжит выпускать PlayStation 4 в течение 2022 года. Решение вызвано тем, что в глобальной цепочке поставок компонентов для производства PS5 наблюдается сбой. В консоли прошлого поколения используются менее продвинутые чипы и более дешевые компоненты, также устройство проще в сборке. Таким образом Sony планирует снизить глобальную нехватку игровых приставок.
Инсайдеры рассказали, что Sony планирует выпустить до конца года миллион единиц PS4. Хотя в компании никогда не раскрывали планы по завершению производства PlayStation 4, источники рассказали, что ранее корпорация планировала остановить выпуск приставок в 2021 году.
По словам двух источников, увеличение заказов в перспективе даст Sony больше свободы действий при ведении переговоров с поставщиками. Представитель компании сообщил журналистам, что Sony действительно продолжит выпуск консолей прошлого поколения.
PlayStation 4 вышла на рынок в 2013 году. По оценке Bloomberg, популярная приставка разошлась тиражом около 116 миллионов единиц.
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