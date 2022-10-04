Евразийский “Data Center & Cloud Forum” проходит в Ташкенте

В Ташкенте проходит Евразийский Форум "Data Center and Cloud Forum", посвященный технологическим решениям для центров обработки и хранения данных (ЦОД) и облачным вычислениям.

В рамках форума 3 октября компания Huawei в сотрудничестве с Центром управления проектами электронного правительства при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан провела стратегическую сессию HUAWEI Day0, главная тема которой - "Совместное построение полноценной экосистемы для ускорения цифровой трансформации в Евразийском регионе".

Мероприятие было открыто приветственной речью министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Шерзода Шерматова, который отметил основные достижения развития "Цифрового Узбекистана" и меры, предпринимаемые государством по реализации IT-возможностей страны.

С приветственной речью также выступил президент евразийского региона Huawei Дэниел Чжоу, отметив значительный прорыв Узбекистана в сфере цифрового развития, что доказывают недавно выпущенный отчет ООН по глобальному рейтингу развития электронного правительства, где Узбекистан поднялся на 18 позиций, а также улучшение позиций страны на 4 пункта в Глобальном индексе инноваций за 2022 год.

"Узбекистан успешно развивается в рамках глобального цифрового тренда, активно инвестируя в ускорение цифровой трансформации государственных услуг. Многие страны следуют этой тенденции, но в качестве основы выбрали облачные технологии далеко не все, что делает Узбекистан лидером. С созданием единого центра хранения и обработки данных Узбекистан открыл двери в новую эру ЦОДов, обладающих абсолютными возможностями. Реализованный проект по созданию национального дата-центра стал примером для других стран, и мы бы хотели поделиться им для построения совместной и взаимовыигрышной евразийской экосистемы", - отметил президент евразийского региона Huawei Дэниел Чжоу в своей приветственной речи.

Стратегическая сессия стала профессиональной площадкой для обмена опытом в области проектирования, построения и эксплуатации ЦОД, предоставления и развития облачных сервисов. Среди ключевых направлений обсуждены актуальные потребности и новые возможности развития цифровизации, практические аспекты строительства дата-центров, облаков, различные отраслевые сценарии использования Искусственного Интеллекта для ускорения цифровой трансформации в регионе. С основным докладом выступил директор Центра управления проектами электронного правительства Азиз Мухитдинов, а также представители крупных организаций и компаний, таких как iKS-Consulting, ИКС-Медиа, Uptime Institute, ZBS.

Проведение стратегической сессии на тему облачных технологий и ЦОДов в г. Ташкент было обусловлено недавним успешным опытом Узбекистана в сфере цифрового развития. 27 августа 2022г в Республике состоялся запуск единого центра хранения и обработки данных системы "Электронное правительство", реализованный совместно с Huawei. Дата-центр создан в соответствии с международными стандартами и обладает сертификатом TIER III, выданным международным институтом "Uptime". Проект был презентован Президенту Узбекистана и заложил основу для дальнейшего цифрового развития государственных услуг, индустрий и различных сфер экономики.

Компания Huawei в Узбекистане осуществляет свою деятельность более 23 лет, участвуя в государственно важных проектах по укреплению ИКТ инфраструктуры страны, включая проекты по внедрению сетей пятого поколения и использованию возобновляемых источников энергии. С целью осуществления дальнейшего технологичного вклада во внедрение облачных технологий и развитие цифрового потенциала Республики, 23 мая 2022г компания Huawei заключила меморандум о взаимопонимании с Центром управления проектов электронного правительства.