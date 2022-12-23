Редакция издания ZDNet перечислила лучшие гаджеты 2022 года. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте медиа.

Лучшим смартфоном 2022 года авторы назвали iPhone 14 Pro Max. "Обновление до этой модели iPhone больше связано с функциональностью, чем с эстетикой, что является долгожданным изменением в ежегодном выпуске смартфонов Apple", - отметили авторы. Лучшей электронной книгой по версии редакции стала Amazon Kindle Scribe, которая получила поддержку стилуса и работы в текстовом редакторе.

Главными наушниками года оказались Bose QuietComfort II, которые журналисты отметили за технологию активного шумоподавления и удобную посадку. Samsung Galaxy S8 Plus был отмечен в качестве лучшего планшета - за дисплей Super AMOLED 4K, поддержку стилуса и наличие 256 гигабайт встроенной памяти.

Лучшим ноутбуком года специалисты назвали MacBook Air M2, лучшей умной розеткой - Kasa Mini, умными часами - Apple Watch Ultra, телевизором - Samsung Neo QLED 8K QN800B TV, альтернативным телефоном - Nothing Phone 1, умным замком - Yale Assure Lock 2, а лучшей геймерской клавиатурой - Wooting 60HE Gaming Keyboard.