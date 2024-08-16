Азербайджан продвинулся в мировом рейтинге по средней скорости широкополосного интернета

В июле этого года Азербайджан продвинулся на 4 ступени и занял 109-ое место среди 162 стран по средней скорости широкополосного интернета.

Как передает Day.Az со ссылкой на отчет Speedtest Global Index, по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (29,14 MB/S) средняя скорость интернета в Азербайджане выросла на 39,5 процента.

В рейтинге по средней скорости широкополосного интернета первое место заняли Объединенные Арабские Эмираты (291,85 Мбит/с), а последнее место - Афганистан (3,56 Мбит/с).

Азербайджан в июле занял 49-е место среди 111 стран по скорости мобильного интернета (53,98 Мбит/с), не изменив своей позиции по сравнению с июнем.

По скорости мобильного интернета первое место заняли ОАЭ (359,85 Мбит/с), а последнее - Йемен (7,26 Мбит/с).

В отчетном месяце Баку продвинулся на одну строчку среди 207 городов по скорости фиксированного широкополосного интернета и занял 134-е место (42,13 Мбит/с).

Вальпараисо возглавляет рейтинг городов с фиксированным широкополосным доступом в интернет со скоростью 320,47 Мбит/с, на последнем месте расположился Алеппо (1,95 Мбит/с).

В июле Баку занял 69-е место среди 162 городов по скорости мобильного интернета (68,99 Мбит/с).

Среди городов первое место по скорости мобильного интернета занял Эр-Райян (451,02 Мбит/с), последнее - Кабул (8,01 Мбит/с).

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