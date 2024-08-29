Дубайский офис Telegram пустует

Офис Telegram в Дубае, где основатель компании Павел Дуров проживает с 2017 года, закрыт и не используется командой мессенджера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Компания Telegram FZ LLC зарегистрирована в деловом комплексе Business Central Towers, который находится в районе Dubai Internet City - технологическом бизнес-парке и специальной экономической зоне, созданной правительством Дубая для привлечения и поддержки цифровых компаний и стартапов.

Представитель администрации здания сообщил корреспонденту ТАСС, что офис Telegram никогда не использовался по назначению, сотрудники компании в нем не появляются. Кроме того, в системе безопасности Business Central Towers отсутствуют контактные данные компании.

Два помещения, которые арендует Telegram на 23-м этаже здания, закрыты, какие-либо упоминания о компании там отсутствуют. При этом в Управлении по развитию Дубая, которое регистрирует местные компании и регулирует их деятельность, корреспонденту ТАСС сообщили, что это единственный адрес, по которому зарегистрирован Telegram. Представителю ведомства также не удалось найти контактную информацию о компании, за исключением адреса.

На официальном сайте Telegram указано, что компания базируется в Дубае. В некоторых источниках встречаются упоминания о том, что в Дубае расположен так называемый главный операционный центр компании, но без указания адреса. Где фактически находится команда мессенджера, неизвестно.

Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон в 2018 году предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру мессенджера в Париж, но тот отказался.

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