Представлен флагманский смартфон Nubia Z70 Ultra с «камерой-невидимкой»

Nubia представила флагманский смартфон Z70 Ultra, который выделяется на фоне конкурентов необычным дисплеем.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал GSMArena.

Nubia Z70 Ultra оснащен 6,85-дюймовым AMOLED-дисплеем производства BOE с разрешением QHD, частотой 144 Гц, яркостью до 2000 нит и самыми тонкими на рынке рамками шириной 1,25 мм. Кроме того, в смартфоне установлена подэкранная фронтальная камера с разрешением 16 Мп.

Основная камера с сенсором Sony IMX906 на 50 Мп получила переменную диафрагму f/1,59-f/4,0. На задней панели также установлены ультраширокоугольная камера на 50 Мп и телеобъектив с разрешением 64 Мп.

За производительность гаджета отвечает флагманский чип Snapdragon 8 Elite, дополненный оперативной памятью LPDDR5X на 12, 16 или 24 ГБ и накопителем UFS 4.0 на 256, 512 ГБ или 1 ТБ.

Среди прочего заявлено наличие защиты от воды и пыли по стандартам IP68/IP69, мощного вибромотора, NFC, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7, ИК-порта для управления бытовой техникой и порта USB Type-C 3.2 Gen1. Аккумулятор емкостью 6150 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт.

В Китае Nubia Z70 Ultra предлагается по цене от 4599 юаней (около 63,5 тыс. руб.).